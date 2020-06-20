Гигантские запасы подземных вод обнаружили в Крыму

Крымские ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод в горах полуострова, сообщила пресс-служба Севастопольского госуниверситета.

«Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов Цельсия», — говорится в сообщении.

При этом выяснилось, что на глубинах от 350 до 500 метров также проходят водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма. Результаты получены благодаря разработанному специалистами ядерному магнитно-резонансному «геотомографу».

Уникальность этих потоков подземных вод в том, что они формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении поступающей морской воды. Образование пресных вод идет непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах.

Основной проблемой добычи глубоких подземных вод ученые называют высокую стоимость бурения скважин. Однако на территории Крыма есть участки, где воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние, что дает возможность бурить неглубокие скважины.

По предварительной оценке, крупные сквозные подземные потоки ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей более 1 миллиона кубометров пресных вод в сутки, что в несколько раз превышает объемы их добычи через существующие скважины.

Крым на сегодня ищет альтернативные способы получения воды. До присоединения полуострова к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, однако сейчас он перекрыт.