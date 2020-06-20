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Гигантские запасы подземных вод обнаружили в Крыму

Источник:
Интерфакс
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Фото: © most.life

Крымские ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод в горах полуострова, сообщила пресс-служба Севастопольского госуниверситета.

«Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов Цельсия», — говорится в сообщении.

При этом выяснилось, что на глубинах от 350 до 500 метров также проходят водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма. Результаты получены благодаря разработанному специалистами ядерному магнитно-резонансному «геотомографу».

Уникальность этих потоков подземных вод в том, что они формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении поступающей морской воды. Образование пресных вод идет непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах.

Основной проблемой добычи глубоких подземных вод ученые называют высокую стоимость бурения скважин. Однако на территории Крыма есть участки, где воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние, что дает возможность бурить неглубокие скважины.

По предварительной оценке, крупные сквозные подземные потоки ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей более 1 миллиона кубометров пресных вод в сутки, что в несколько раз превышает объемы их добычи через существующие скважины.

Крым на сегодня ищет альтернативные способы получения воды. До присоединения полуострова к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, однако сейчас он перекрыт.

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Удавиков

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Иркут 69

После Путина будет Путин... 😀Ну прямо ода великому цезарю, ни дать ни взять

Disobedient

Одну комиссию еще не отменили, а уже ввели новую.))Этот экономист от нибога так и не желает снижать прибыль...

Archangel3339

ЦитатаПутина будет ПутинКлонирование, трансценденция или кибернетика?

47343

Тут подоплека в том что он подал в суд на оспаривание указа президента на его увольнение