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Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сбербанк со 2 июня ввел комиссию в размере 1% на внутрибанковские переводы в устройствах самообслуживания банка, сообщает пресс-служба банка.

«Со 2 июня Сбербанк изменил тарификацию денежных переводов внутри банка. Изменения в первую очередь коснулись денежных переводов в "Сбербанк Онлайн" и sms-банке. Также изменились условия по переводам в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций», — сообщил ТАСС представитель банка.

Он отметил, что подавляющее большинство клиентов используют «Сбербанк Онлайн» и sms-банк для совершения операций.

Российские банки отменили так называемый банковский роуминг — комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Закон вступил в силу с 14 июня.

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Сбербанк, где клиенты разных территориальных пoдразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физлицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.

Подписка нужна, если клиент банка переводит больше 50 тысяч рублей в месяц. При отсутствии подписки будет взиматься комиссия в размере 1%, но не более 1 тысяч рублей.

При этом глава Сбербанка Герман Греф заявлял неоднократно, что отмена комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке может убить конкуренцию в банковском секторе.



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