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Второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Видеосервис Wink опубликовал эксклюзивную российскую премьеру второго сезона сериала «Пиарщица».

«Пиарщица» — циничный с беспощадным английским юмором рассказ. В центре повествования девушка Робин, профессия которой — вытаскивать знаменитостей из неприятных ситуаций. Будь то драка, публичный скандал, неприятности с законом — Робин обернет неприятную историю во благо.

Во втором сезоне «Пиарщице» помимо прочих забот придется встретиться с собственными скелетами в шкафу. В сериале много пикантных подробностей не только об организации работы PR-агентства, но и британского бизнеса вообще.

Второй сезон состоит из шести серий.Сериал «Пиарщица» можнопосмотреть эксклюзивно в видеосервисе Wink.

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