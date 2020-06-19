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ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центральный банк снизил ключевую ставку сразу до 4,5% — о самая низкая стоимость заимствований в российской истории. Одной из основных причин такого решения стали ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (п. п.). «Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых. Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в РФ и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано», — сказано в сообщении.

Банк России сохранил прогноз по динамике валового внутреннего продукта России: показатель в 2020 году может снизиться на 4%-6%, а в 2021-2022 годах ожидается восстановительный рост российской экономики. «Поддержку российской экономике оказывают дополнительные меры правительства и Банка России по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса», — отметили в ЦБ.

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При этом сокращение ВВП во втором квартале может быть более существенным, чем ожидалось ранее, но поэтапное снятие ограничительных мер в мае-июне способствует постепенному восстановлению ориентированных на потребление секторов.

ЦБ также указывает, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.





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