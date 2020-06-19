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Подросток оказался замешан в гибели мальчика в реке в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Подросток подозревается в гибели шестилетнего мальчика в Красноярске, он толкнул ребенка на мосту на остров Татышев, тот упал в реку и утонул, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Шестилетний мальчик пропал в начале июня, через несколько дней его тело без внешних признаков насильственной смерти нашел рыбак в протоке реки Енисей на острове Татышев. Следователи отрабатывали все версии, в том числе и криминальную.

Они допросили более 20 человек, а также детей, которые накануне исчезновения играли с мальчиком, просмотрели порядка 80 гигабайт видео с камер видеонаблюдения, расположенных на возможных маршрутах передвижения ребенка. В результате были получены доказательства того, что ребенок ушел с детской площадки не один, а в компании 12-летнего подростка.

По предварительной версии следствия, они пошли на остров Татышев, расположенный примерно в четырех километрах от их дома. В пути они поссорились, и старший приятель толкнул мальчика, отчего тот поскользнулся и упал в воду. Видя, что ребенок начал барахтаться в воде и тонуть, подросток ушел с места происшествия.

Решается вопрос о помещении подростка на время расследования в социальное учреждение, чтобы он не смог никому навредить.

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