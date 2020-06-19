Отец Хабиба вылечился от коронавируса

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов вылечился от COVID-19 и идет на поправку, сообщил тренер спортсмена Хавьер Мендес.
«Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес», — цитирует Мендеса ТАСС.
Нурмагомедов-старший был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию в конце апреля. Затем его перевезли в Москву. Хабиб подтвердил, что у его отца был диагностирован коронавирус.
Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Он заслуженный тренер России, работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC.
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