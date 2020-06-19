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Летний отдых тигров у озера попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Амурская тигрица привела первый выводок к оленьему водопою, где малыши искупались. Отдых семейства запечатлела фотоловушка, и это уникальные кадры, сообщила пресс-служба парка «Земля леопарда».

Молодая самка амурского тигра под номером T61F привела к озеру в национальном парке «Земля леопарда» трех тигрят возрастом 6-7 месяцев. Дети с удовольствием изучили фотоловушку, подойдя к ней вплотную и обнюхивая.

«Видно, что тигрята мокрые — скорее всего, они купались. Это первый раз, когда амурские тигры зафиксированы возле озера. Еще и семейным коллективом», — сказал сотрудник отдела науки парка Виктор Сторожук.

По его словам, появление тигров именно в этом месте вполне логично, ведь возле воды часто много оленей, но в этом случае охоты не было.

Самка T61F родилась в конце 2016 года и уже успела обзавестись потомством. Тигрицы с котятами крайне редко попадают в объективы фотоловушек летом, поэтому для отдела науки эти новые данные имеют особую ценность.

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