Детские сады снова заработают в Омске после режима самоизоляции

Детские сады откроют в Омске с 22 июня, перед этим во всех помещениях детских дошкольных учреждений проведут дезинфекцию, сообщил пресс-центр администрации города.

«Детей мы ждем со справкой о состоянии здоровья ребенка, в которой имеются отметки о том, что ребенок здоров и не имел контакта с заболевшими», — приводит пресс-центр слова директора омского департамента образования Ларисы Ефимовой.

Сады будут работать согласно правилам, разработанным региональным управление Роспотребнадзора: детям по утрам будут измерять температуру, а принимать малышей в группы будут по индивидуально-разработанным маршрутам, так чтобы соблюдалась социальная дистанция. Родители обязаны приводить и забирать детей только в средствах индивидуальной защиты.

Ранее в Омске разрешили работу ресторанам, принимать гостей они могут только на летних верандах. Также открылись некоторые спортивные центры, где могут тренироваться только участники крупных соревнований.