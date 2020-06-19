Samsung обменяет старые смартфоны на новые за полцены

Программа распространяется только на устройства Samsung Galaxy и позволяет менять их ежегодно. Она представляет собой обновленную версию другой аналогичной программы Samsung, получившей название Forward. В России она была запущена в 2018 году, приводит CNews сообщение компании.

Для участия в программе Samsung Upgrade смартфон, который пользователь хочет через год обменять на новый, необходимо приобрести на официальном сайте Samsung, в ее фирменных магазинах или в сети «Технопарк». В числе условий программы есть и возможность выкупа устройства путем внесения всех платежей по договору в личном кабинете.

На момент публикации материала под программу Samsung Upgrade попадали далеко не все устройства компании. Список ограничивался в первую очередь флагманскими моделями, включая, Galaxy S10 Lite, S10 и S10+, Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, а также бизнес-флагманы Galaxy Note10 и Note10+. Перечень дополняли модели среднего ценового сегмента Galaxy A51 и А71.

Скидка в 50% действует при условии замены смартфона ровно через год после заключения договора. Одно из условий обмена смартфона на новый по программе Samsung Forward – это его околоидеальное состояние. Такое состояние подразумевает полное отсутствие внешних недостатков экрана – при осмотре под любым углом на нем должно быть царапин, потертостей, повреждений и иных дефектов. Ровно то же самое касается и состояния корпуса.