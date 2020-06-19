Новые Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC появились в России

Компания Xiaomi совместно с Mastercard объявила о старте продаж в России «умных» браслетов Xiaomi Mi Smart Band 4 с поддержкой бесконтактной оплаты посредством NFC.

С точки зрения функциональности устройство имеет тот же набор, что и обычный Mi Smart Band 4. Здесь установлен цветной OLED-дисплей с диагональю 0,95 дюйма и разрешением 120x240 пикселей. Устройство защищено водонепроницаемым корпусом.

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Пользователю доступны программные функции: распознавание стилей плавания и возможность управлять музыкальным проигрывателем прямо с браслета. Единственным отличием стал NFC-чип, который дает возможность оплачивать покупки по бесконтактной технологии оплаты Mastercard, сообщает Hi-tech.mail.ru со ссылкой на пресс-службу Xiaomi.

Поначалу новая функция будет доступна только держателям карт Mastercard, выпущенных «Райффайзенбанком», ВТБ, «Тинькофф Банком», банком «Открытие», «Россельхозбанком», ПСБ, «Банком Русский Стандарт», МКБ, АО «Кредит Европа Банк (Россия)». Число эмитентов, клиентам которых будет доступна оплата умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC, будет расти, заверили в Xiaomi.