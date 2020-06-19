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ISU вернул старую стоимость прыжков в фигурном катании

Источник:
Sibnet.ru
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Международный союз конькобежцев отменил изменения в стоимости ряда элементов, принятые в мае, это сделано в связи с пандемией COVID-19.

«Учитывая пандемию COVID-19 в мире, медленное возобновление тренировочной деятельности и открытие катков, а также на основании отзывов, полученных от членов ISU, Совет решил приостановить вступление поправок в силу», — говорится в сообщении ISU.

Тройной лутц продолжат оценивать в 5,9 балла, ранее его стоимость была снижена до 5,3. Остальные тройные прыжки не менялись: тулуп — 4,2, сальхов — 4,3, риттбергер — 4,9, флип — 5,3, аксель — 8,0.

Четверной лутц будет, как и раньше, стоить 11,5 балла, а риттбергер — 10,5. По новым правилам четверные риттбергер, флип и лутц стоили одинаково — 11 баллов. Стоимость остальных четверных не менялась: тулуп — 9,5, сальхов — 9,7, аксель — 12,5.

Эти правила будут действовать минимум два сезона. «Что касается времени действия текущих правил, то думаю, это как минимум на два сезона. В олимпийский год изменения обычно не делаются», — прокомментировал РИА Новости вице-президент ISU Александр Лакерник.

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