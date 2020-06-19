Евросоюз в шестой раз продлил санкции против России

Евросоюз продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией, говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции продлены до 23 июня 2021 года, приводит ТАСС заявление. Ранее послы стран-членов ЕС согласовали продление ограничительных мер в отношении России по Крыму. Решение принимается письменной процедурой без обсуждения.

ЕС ввел санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в 2014 году. Они включает три независимых трека: визовые ограничения, экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма — раз в год.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических.

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Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам — посадки в аэропортах Крыма, за исключением экстренных ситуаций. В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.