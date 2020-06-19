Арест забайкальского стрелка Шамсутдинова продлили на три месяца

Срок содержания под стражей солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкалье, продлили, сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

«Суд постановил ходатайство удовлетворить, продлить срок содержания под стражей на три месяца, а всего до 11 месяцев, то есть по 25 сентября 2020 года», — сказал Тугушев ТАСС.

В конце октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. В результате восемь человек погибли, двое получили ранения. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В декабре возбудили еще одного уголовное дело по факту неуставных отношений в части, где служил Шамсутдинов. В этот раз он проходил по делу в качестве потерпевшего. Обвиняемым был Руслан Мухатов. Его признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно.