Спикер Госдумы рассказал о России после президентства Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом», — сказал Володин в интервью «Газета.ру».

По его мнению, действующий российский лидер создал фундамент, на который будет опираться последующий президент. «Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал», — заявил спикер Госдумы.

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Он считает, что на протяжении всего президентства Путин «принимал правильные и эффективные решения, сформировал систему управления, которая устойчива к вызовам». «Поэтому, когда мы говорим о президенте, вот весь мир понимает: России повезло, у нее есть сильный Путин», — подчеркнул Володин.

Говоря о поправках к конституции, спикер отметил, что они соответствуют запросу общества. «Они страну делают сильнее, а президенту мы даем возможность [избираться вновь], причем в рамках конкурентной кампании избирательной, когда он точно не будет один, а другие партии смогут выдвинуть своих кандидатов. Это же не назначение, не продление сроков», — заключил политик.