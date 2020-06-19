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Депутат попросил снизить транспортный налог в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутат Госдумы Василий Власов предложил на четверть снизить транспортный налог в этом году в связи с пандемией коронавируса, соответствующее письмо он направил министру транспорта Евгению Дитриху.

Подавляющее большинство россиян вынуждены были провести дома больше месяца и, соответственно, не пользовались автомобилями, цитирует РИА Новости письмо депутата.

По его мнению, такой шаг стал бы «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки». Мера должна коснуться жителей регионов, где вводили режим повышенной готовности.

«Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета», — говорится в обращении парламентария.

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