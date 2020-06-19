Минобороны рассекретило документы о первых днях войны

Министерство обороны России опубликовалов новом мультимедийном разделе «В первые дни Великой Войны» ранее неизвестные документы из архивных фондов, посвященные первым сражениям в немецкими оккупантами.

На сайте можно ознакомиться со сводками Генерального штаба Красной армии, сводками с фронтов, шифрограммами, воспоминаниями участников первых боев и дневниковыми записями.

Там также можно увидеть документ с информацией Разведывательного управления Генерального штаба Красной армии. В нем отмечается, что к 22 июня 1941 года гитлеровское командование сосредоточило на границе с СССР 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.

Начальник Генштаба генерал армии Георгий Жуков отмечает, что частям Красной армии пришлось принять бой, когда они занимали исходное положение по плану прикрытия, противник воспользовался этим преимуществом и достиг успеха на отдельных направлениях.

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В первые дни войны 23 июня для непосредственного руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка главного командования как высший орган стратегического руководства. На сайте военного ведомства опубликована шифрограмма военным советам фронтов, округов и флотов от 23 июня 1941 года о создании и составе этого органа и формировании при нем института постоянных советников.

Рассекреченные документы свидетельствуют, что на отдельных участках фронта, несмотря на крайне тяжелую ситуацию, Красной армии удавалось и наносить урон противнику, и одерживать первые победы, отбрасывать наступающих за госграницу Советского Союза.