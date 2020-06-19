Продлен запрет на работу турбаз в Горном Алтае

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов в регионе до 2 июля включительно. Соответствующее распоряжение подписано в пятницу.

«В настоящий момент эпидситуация остается очень сложной. Мы не можем приступить к следующему этапу открытия турбаз и других средств коллективного размещения, равно как и к полноценному возобновлению работы общепита», — цитирует Хорохордина официальный Telegram-канал оперативного штаба Республики Алтай по ситуации с коронавирусом.

Глава отметил, что за последнюю неделю в регионе прирост новых случаев превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 — у жителей Кош-Агачского района.

По данным на 19 июня, в регионе лабораторно подтверждено 396 случаев коронавирусной инфекции (61 за последние сутки), выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 160 человек. В республике развернуто 253 койки для пациентов с коронавирусом, в ближайшее время их число будет увеличено еще на 50 мест.