Трехлетний мальчик в Забайкалье утопил иномарку с пассажирами

Несчастный случай произошел в Чите: трехлетний ребенок случайно завел автомобиль с пассажирами, машина съехала в озеро и утонула, сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в четверг вечером компания из шести человек отдыхала на озере Кенон. Вечером начали собирать вещи в машину, на водительском сидении которой сидел трехлетний малыш. Он случайно завел машину, и она съехала в озеро. В этот момент в авто также находились девятилетний мальчик и двое взрослых мужчин на заднем сиденье.

«Из-за большой глубины канала автомобиль почти сразу утонул. Взрослые помогли выбраться из тонущей автомашины детям, однако спасти мужчину 1969 года рождения не удалось», — говорится в сообщении регионального СКР.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев произошедшего. Осмотрено и направлено на судмедэкспертизу тело погибшего мужчины. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.