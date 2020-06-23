Фильм дня: «Боец»

Фильм «Боец» основан на реальной истории двух братьев-боксеров, которые после череды личных драм пришли к успеху. Киноисторию рассказали сами прототипы — они участвовали в создании сценария и консультировали на съемках.

США, 2010 год, режиссер Дэвид О.Рассел, 16+

В главных ролях: Марк Уолберг и Кристиан Бэйл

Спортивная драма начинается с того, как про Дикки Эклунда (Бэйл) — бывшего боксера, а ныне тренера своего брата, снимает фильм канал HBO. Он верит, что телевизионщики снимают кино про возвращение легенды, но в действительности это фильм о том, как подающий надежды боксер превратился в наркомана. И это правда. Но «Боец» о другом герое.

Брат Дикки — Микки Уорд (Уолберг) подает большие надежды в боксе, Дикки его тренирует, а мать устраивает бои. Боксеру не везет, он раз за разом проигрывает. Новая девушка героя настаивает сменить менеджера и уйти из семейного бизнеса, чтобы начать побеждать. Так и происходит: карьера Микки начинает идти в гору. Но перед самым важным боем героям приходится преодолеть личные драмы, чтобы победить.

Братья Микки и Дикки участвовали в написании сценария к фильму и позже работали в качестве консультантов во время его съемок. После выхода фильма, Уорд и Эклунд заявили, что за исключением некоторых деталей, сюжет фильма очень точно воспроизводит события, происходившие в реальности. При этом герой фильма скромничал и гордился, что про него сняли драму.

Микки Уорд:



«Весьма необычное ощущение быть участником таких событий и героем фильма. Такое мало с кем случается»

Несмотря на то, что главным героем повествования стал Микки, история Дикки Эклунда получилась полноценной и насыщенной. Не зря именно Кристиан Бэйл получил «Оскар» за мужскую роль второго плана.

В фильм вошел знаменитый спорный спортивный эпизод. Микки постоянно хвастается тем, что отправил в нокдаун самого Шугара Рэя Леонарда (профессионального боксера, одного из лучших в истории). Другие герои считают, что боксер просто поскользнулся. В фильме ответа так и не последовало.

В реальности во время боя Эклунда и Леонарда первый сильно уступал в технике и скорости оппоненту. В девятом раунде во время атаки Эклунд наступил на ногу Леонарду, после чего тот поскользнулся и упал. Несмотря на этот инцидент, Леонард победил единогласным решением судей с разгромным счетом, а споры о том, поскользнулся Леонард или это был нокдаун под воздействием удара Эклунда, велись долгие годы.

«Нет, я не сбивал его с ног. Это была чушь собачья. Он поскользнулся», — сказал спустя десять лет после боя Дикки Эклунд.