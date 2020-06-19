Трамп рассказал о страхе проиграть выборы

Дональд Трамп опасается, что может проиграть на запланированных на ноябрь президентских выборах из-за голосования по почте, которое поддерживают демократы.

«Голосование по почте — единственный вариант, при котором я могу проиграть, потому что демократы обманывают, грабят и воруют. Они не посылают бюллетени в некоторые области, в основном республиканские области», — сказал Трамп интервью газете The Washington Times.

Трамп считает, что проведенный таким образом процесс волеизъявления может привести к нарушениям закона. Он уже неоднократно высказывался против варианта проведения голосования по почте, которое может быть разрешено в ряде штатов из-за пандемии нового коронавируса, приводит ТАСС интервью американского лидера.

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Трамп также считает, что бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, в качестве соперника слабее, чем экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая боролась в 2016 году за кресло главы государства.

Отвечая на просьбу сравнить Байдена и Клинтон как соперников на выборах, президент отметил: «Он слабее, но машина Демократической партии сильнее, потому что они в отчаянии».

Согласно анализу последних опросов политологического портала Real Clear Politics, Байден опережает Трампа в среднем на 8,5% по популярности среди избирателей. Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.