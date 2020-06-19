Кошка усыновила рысенка в Новосибирском зоопарке

Домашняя кошка выкармливает рысенка, от которого отказалась мать, сообщила пресс-служба Новосибирского зоопарка и разместила в социальных сетях милые фотографии.

Рыжая рысь Сара родила детеныша 26 мая, но не стала его кормить. Кормилицей малыша стала обычная домашняя кошка.

«Ее родной котенок на пару дней старше рысенка. Кошка приняла рысенка и находится с ним постоянно. Она кормит своего малыша и рысенка, греет, вылизывает их», — отметили в зоопарке.

Рыжие рыси содержатся в Новосибирском зоопарке с 1990 года. Практически все представители вида, живущие в российских зоопарках — это их дети, внуки и правнуки.