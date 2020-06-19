Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ» с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня.

На модернизированном «Панцире-СМ» на колесном шасси «Торнадо-К» вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету устанавливается кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

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Уничтожение мини-беспилотников, например, гражданских квадрокоптеров, представляет трудность для комплексов ПВО. С одной стороны, дроны небольшого размера, летящие на малой скорости, тяжело засечь, с другой стороны, поражение их обычными ракетами, предназначенными для целей типа самолета или крылатой ракеты, нецелесообразно с точки зрения стоимости боеприпасов.

В новом «Панцире» должны быть решены обе эти проблемы. Малогабаритные ракеты смогут поражать мини-дроны на дистанции в 5-7 километров, в то время как обычные «большие» ракеты «Панциря» бьют на дистанцию до 30 километров.

Комплекс «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Вооружение базовой версии «Панциря» состоит из 12 зенитных управляемых ракет. Также комплекс оснащен двумя скорострельными пушками калибра 30 миллиметров.