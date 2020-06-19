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Новосибирский турист утонул на Алтае во время фотосессии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Турист из Новосибирска утонул в Катуни в Онгудайском районе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай. Трагедия произошла во время фотоссесии.

Туристы фотографировались на месте слияния Большого Яломана и Катуни. В какой-то момент один из них поскользнулся на камне и упал в реку, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на очевидцев.

Мужчина пытался выбраться, но не смог. Один из друзей пытался помочь новосибирцу, однако сам чуть не утонул.

Трагический случай произошел еще 13 июня, но тело туриста пока не найдено. Спасатели обследовали 80 километров акватории реки, обратив особое внимание на мели, островки, косы и другие укромные уголки, но без результата.

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Республика Алтай #Происшествия
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