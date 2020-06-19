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Российская этно-певица произвела фурор на американском шоу талантов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Певица из Якутии Зарина Копырина в составе музыкальной группы Olox выступила на американском шоу талантов America's Got Talent, очаровав членов жюри. Видео выступления опубликовано на YouTube.

Певица рассказала членам жюри, что приехала из Сибири в Америку, потому что это была ее мечта — выступить на шоу America's Got Talent.

Зарина исполнила песню «Zombie» группы The Cranberries, используя техники национального горлового пения. Судьи шоу, ведущие и зрители пропустили российскую певицу в следующий тур, выразив свое восхищение пением. «Невероятно!», — выкрикивали члены жюри, слушая исполнение Зарины Копыриной.

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