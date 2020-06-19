Умер уволенный Путиным губернатор

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

«Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни. По предварительной информации, это произошло в Санкт-Петербурге, другие подробности мне неизвестны», — рассказали ТАСС в администрации главы Чувашии.

Заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова сообщила, что бывший губернатор умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности.

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По ее словам, Игнатьев «неоднократно обращался за медицинской помощью в 2019 году, а в феврале этого года поступил в центр в тяжелом состоянии». «После обширного инфаркта у больного сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов», — отметила Конашкова.

«Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией», — добавила она. По ее словам, в последний раз пациент попал в центр в мае. «Ради спасения жизни пациента применялись лучшие мировые препараты и методы, включая оказание высокотехнологичной помощи», — сказала заместитель главврача. «Однако больной скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности», — сообщила Конашкова.