Дуров прокомментировал разблокировку Telegram

Скорость работы мобильных приложений Telegram должна вырасти после разблокировки мессенджера, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, поздравив российских пользователей сервиса.

«Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России [в результате разблокировки]. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов», — написал Дуров в своем официальном канале.

Он подчеркнул, что разблокировка Telegram в России не означает, что пользователи мессенджера лишатся права на конфиденциальность и тайну личной переписки. «В плане сохранности личных данных изменений нет - право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах», — заверил он.

По словам Дурова, разблокировка Telegram «станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов». «Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — отметил он.

«Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением. Надеюсь, что оно долгосрочно. Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. Ваше доверие и поддержка вдохновляло нашу команду все это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин сегодняшнего события», — подытожил Дуров.

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В четверг Роскомнадзор сообщил, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России. В ведомстве отметили, что позитивно оценивают высказанную основателем сервиса Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Поэтому по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ решено снять требования по ограничению доступа к мессенджеру.

Telegram был официально заблокирован на территории России решением Таганского суда Москвы в апреле 2018 года. Ограничение было наложено из-за отказа разработчиков мессенджера передавать ФСБ ключи дешифровки сообщений, которые спецслужба требовала, мотивируя это необходимостью бороться с терроризмом.