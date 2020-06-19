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Дочь Ефремова пожаловалась на преследования журналистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © amefremova, instagram.com/amefremova

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария пожаловалась на бестактное поведение журналистов, которые преследовали и расспрашивали про отца, видео инцидента девушка опубликовала в Instagram.

«Подобная деятельность людей, которые имеют наглость называть себя журналистами, должна быть остановлена и пресечена, так как она неэтична и незаконна. Я — не объект для добычи "горячих" новостей, и я не являюсь виновником поведения моего отца», — написала Анна Мария Ефремова.

На видео дочь артиста дает понять журналистам канала НТВ, что не готова с ними общаться, тем не менее корреспонденты продолжают идти за ней с камерой и задавать вопросы.

«Прошу журналистов и СМИ меня более не беспокоить и не снимать без моего согласия. Комментариев по поводу моей семьи и ситуации в целом я давать не намерена», — написала Анна Мария Ефремова.

Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП, в результате которого погиб мужчина. Актер находился за рулем «Джипа» в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему предъявлено обвинение и грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. 

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