Редкую птицу сфотографировали в «Шушенском бору» впервые за 32 года

Редкая для Красноярского края птица толстоклювая пеночка попала под прицел объектива в национальном парке «Шушенский бор», за многолетнюю историю орнитологических наблюдений, которые ведутся с 1988 года, это случилось впервые, сообщает пресс-служба парка.

Толстоклювая пеночка — небольшая серая птичка, размером с пеночку-трещотку, проводящая почти всю жизнь в приземной части подлеска, у оснований кустарников и в окружающей их травянистой растительности, только в период размножения взбирающаяся на деревья.

Птица очень осторожна и скрытна, а ее окрас служит идеальным камуфляжем, в котором легко затеряться среди листвы и серо-коричневых веток.

Снимки сделала сотрудница Управления науки, экологического просвещения и туризма Элинор Пэйт, проводившая учетные работы в зоне подтопления в районе песчаной дюны Журавлиная горка. Она отметила, что небольшая стайка этих птиц появилась около недели назад среди сосново-березовых насаждений в густом кустарнике. Участок из-за воды практически непроходим для людей и транспорта.

«Возможно, пеночки обосновались здесь потому, что чувствуют себя в безопасности на этом участке», — предположила автор фото Элинор Пэйт.