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Ревнивец в Москве расстрелял возлюбленную и всю ее семью

Источник:
«Убийство»
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Мужчина во время ссоры застрелил свою бывшую сожительницу, ее мать и ребенка, а затем сам счеты с жизнью. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщила представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«В результате стрельбы погибли четыре человека. По предварительным данным, это мужчина, женщина, ее дочь и внучка», — уточнила Иванова. Она сказала, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате стрельбы на севере Москвы погибли четыре человека, включая самого стрелка и годовалого ребенка. «По уточненным данным, стрелок использовал охотничий карабин», — сказал собеседник агентства.

Ранее источники сообщали, что мужчина во время ссоры расстрелял бывшую сожительницу, ее мать и ребенка, а потом покончил с собой.



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