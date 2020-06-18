Жители Барнаула до смерти закормили белок в зоопарке

Посетители барнаульского зоопарка «Лесная сказка» до смерти закормили трех белок, сообщили сотрудники зоосада. Они сняли мертвых зверьков на видео, чтобы наглядно показать, к чему приводит людская глупость.

«Эти белочки могли жить, радовать посетителей. Смотрите, что произошло. Пожалуйста, ради бога, не кормите животных», — говорит на записи, опубликованной в группе зоопарка «ВКонтакте», замдиректора Александр Чеботарев, держа в руках трех мертвых белочек.

Похожее видео опубликовал директор «Лесной сказки» Сергей Писарев в Instagram. Он написал, что очень жестоко выкладывать такое, но по-другому невозможно воздействовать на людей. «Вот белки погибли из-за того, что их отравили. Отравили посетители, которые бросают разный корм, который совершенно не подходит для белок», — отметил он.

Директор перечислил и другие случаи: ранее отравился олень, которого накормили гости, и едва не погибла пантера.

«Мы еще раз просим — ни в коем случае не кормите животных! Для этого есть специалисты, которые накормят. Животные сыты», — призвал Писарев.

Барнаульский зоопарк возобновил работу с 8 июня, в конце марта он был закрыт из-за эпидемии коронавируса.