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«Шоу двух серпов»: жители России увидят затмение Венеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Стеллариум

Луна на полчаса полностью закроет Венеру днем в пятницу, 19 июня. Астрономы называют такое явление «шоу двух серпов».

«При ясной погоде высоко над южным горизонтом, правее (западнее) от Солнца можно будет наблюдать очень красивое астрономическое "шоу двух серпов", большого Лунного и маленького — серпика Венеры, который на полчаса "спрячется" за диском Луны», — говорится на сайте Московского планетария.

Покрытие будет видно практически на всей территории России, а на юге европейской части и юго-востоке Дальнего Востока можно будет наблюдать сближение или соединение Луны и Венеры.

Единого времени затмения нет. Его нужно рассчитывать для каждого определенного места, например в программе Стеллариум. В Москве стареющий серп Луны начнет закрывать Венеру в 11.42. Через несколько минут планета полностью спрячется за диском Луны, и ее не будет видно порядка 35 минут.

В Новосибирске сближение можно наблюдать с 15.00 по местному времени, в 16.28 минут Луна начнет закрывать Венеру, в 16.36 Венера полностью спрячется за диском нашего спутника, в 17.04 планета начнет выходить из-за диска Луны, а в 17.08 «затмение» закончится.

Наблюдать затмение необходимо с максимальной осторожностью, так как объекты находятся близко к Солнцу. Лучше использовать телескоп.

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