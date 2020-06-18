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Власти отреагировали на разблокировку Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кремль принял к сведению решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости корректировать решение суда по этому мессенджеру.

«Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — сказал ТАСС Песков.

Решения суда, которые невозможно исполнить, нужно менять, считает Володин. «Если суд принимает решение, оно должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно, значит, его должны корректировать», — отметил спикер Госдумы.

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В четверг Роскомнадзор сообщил, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России. В ведомстве отметили, что позитивно оценивают высказанную основателем сервиса Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Поэтому по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ решено снять требования по ограничению доступа к мессенджеру.

Telegram был официально заблокирован на территории России решением Таганского суда Москвы в апреле 2018 года. Ограничение было наложено из-за отказа разработчиков мессенджера передавать ФСБ ключи дешифровки сообщений, которые спецслужба требовала, мотивируя это необходимостью бороться с терроризмом.

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