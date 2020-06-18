Раздел о домашнем насилии появился на портале госуслуг

Информационная страница, посвященная профилактике домашнего насилия, появилась на Едином портале госуслуг, сообщила пресс-служба Минкомсвязи.

«Психологическое состояние многих российских семей подверглось серьёзным испытаниям в условиях распространения коронавируса и введённых режимов карантина и самоизоляции. Материнство и детство, семья особенно нуждаются в обеспечении безопасности и поддержке», — сообщается на странице «Профилактика домашнего насилия».

На тематической странице размещены контакты служб, куда можно обратиться в случае опасности и за психологической и иной поддержкой. Также в разделе располагаются памятки о действиях в случае возникновения кризисных ситуаций.

Также на странице есть ссылка на глобальную платформу Евразийского женского форума(совместный проект Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и Фонда «Инносоциум»), содержащую информацию об основных направлениях развития женской повестки в стране и мире.