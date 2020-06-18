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Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Новосибирска выиграла в лотерею загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей, но решила забрать его деньгами, сообщила пресс-служба Столото.

Женщине повезло в 1325-м тираже «Русского лото». Она участвует в лотереях год, и билеты приобретает для всех членов семьи.

По словам сибирячки, обычно она выбирает билеты особым способом: ищет любимые числа и даты рождения родных, но в последний раз взяла наобум.

«Счастливый билет оказался у брата. Когда он зачеркнул все числа, закричал, что мы выиграли», — приводит пресс-служба слова победительницы.

Выигрышем стал загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей, но сибирячка решила забрать его деньгами. Семья вместе решит, как их потратить.

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