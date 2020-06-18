Роскомнадзор вернул Telegram

Роскомнадзор по согласованию с генеральной прокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, сообщается на сайте ведомства.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — подчеркивается в сообщении.

Telegram, созданный Павлом Дуровым, блокируется в России с 2018 года. Решение принял суд по иску ФСБ, которая требовала у администраторов мессенджера выдать ключи для дешифровки сообщений людей, подозреваемых в причастности к терроризму.

Несмотря на блокировку, мессенджер продолжал работать, причем им пользовались многие российские министерства и ведомства.