НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Роскомнадзор вернул Telegram

Источник:
Sibnet.ru
124 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роскомнадзор по согласованию с генеральной прокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, сообщается на сайте ведомства.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — подчеркивается в сообщении.

Telegram, созданный Павлом Дуровым, блокируется в России с 2018 года. Решение принял суд по иску ФСБ, которая требовала у администраторов мессенджера выдать ключи для дешифровки сообщений людей, подозреваемых в причастности к терроризму.

Несмотря на блокировку, мессенджер продолжал работать, причем им пользовались многие российские министерства и ведомства.

Еще по теме
Озвучена дата обращения Путина по поводу Конституции
Генпрокуратура перечислила самые коррумпированные регионы
Указ о дате голосования по Конституции оспорили в суде
Власти вернулись к идее налога для богатых
смотреть все
Политика #Россия #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Роскомнадзор вернул Telegram
•
Экс-помощник Трампа назвал Путина манипулятором
•
Вакцину от COVID-19 вкололи добровольцам в России
•
Назарбаев заразился коронавирусом
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Русский баскетбол с двумя кольцами изобрели в Омске
Сибирь 18.06.2020 18:55
Камеры засняли побег чиновника в Иркутске от СК
Сибирь 18.06.2020 17:35
Поезд споткнулся о камни, накиданные школьницами
Сибирь 18.06.2020 16:30
Иркутская область вышла на пик заболеваемости COVID-19
Сибирь 18.06.2020 13:50
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
13880
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
7556
Найден самый простой способ выключить рекламу на YouTube
2830
Подсчитаны потери ТРЦ в Новосибирске из-за коронавируса
2488
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Роскомнадзор вернул Telegram
•
Экс-помощник Трампа назвал Путина манипулятором
•
Вакцину от COVID-19 вкололи добровольцам в России
•
Назарбаев заразился коронавирусом
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

serioga08

Цитата«Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном...

Alexander222

"...шоки для российской экономики... носят временный характер" - Сначала с другом с галер и при беспрекословной...

Иркут 69

Удар один. Неэффективное и безграмотное управление.

usacomp

Первым шоком для Российской экономики является Путин, следом Медведев и т.д.

Disobedient

Нет оправдания их миграционной политике и либерализму. Это преступление против коренного населения России.