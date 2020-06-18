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Загадочный шар переполошил жителей японского города

Источник:
РИА Новости
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Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно

Накануне в полицию префектуры Мияги и ее административного центра города Сэндай поступили многочисленные обращения по поводу неизвестного летающего объекта шарообразной формы.

Полиция подняла вертолет, чтобы выяснить природу объекта, но узнать удалось лишь, что он летит на высоте 1,5 километра, это белый шар, у которого два пропеллера и крестообразная конструкция внизу, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Минтранс и метеорологическое управление заявили, что объект не имеет к ним никакого отношения. В отделении Минтранса по городу Сэндай сообщили также, что в случае полетов в районах, где есть большое скопление людей или аэропорты, необходимо заранее получить разрешение, однако никаких заявлений к ним не поступало.

Вечером в среду шар улетел на восток в сторону моря и потерялся из виду, унеся с собой загадку своего происхождения.

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serioga08

Цитата«Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном...

Alexander222

"...шоки для российской экономики... носят временный характер" - Сначала с другом с галер и при беспрекословной...

Иркут 69

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usacomp

Первым шоком для Российской экономики является Путин, следом Медведев и т.д.

Disobedient

Нет оправдания их миграционной политике и либерализму. Это преступление против коренного населения России.