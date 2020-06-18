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Русский баскетбол с двумя кольцами изобрели в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Виталием Притыкиным

Главное отличие от классического баскетбола — два кольца, расположенные на разных уровнях. Это новшество снижает преимущество высоких игроков и добавляет интригу в игру, рассказал Sibnet.ru один из создателей игры, баскетбольный тренер Виталий Притыкин.

В спортивной игре русский баскетбол устанавливаются вторые баскетбольные кольца без горизонтальной пластины крепежного кронштейна с укороченной вдвое сеткой.

Суть изобретения — непредсказуемость результата каждого баскетбольного броска в одно или два кольца, который может изменяться от 0 до 8 очков.

Новый вид спортивной игры запатентован Омским государственным медицинским университетом. В планах у Виталия Притыкина, продвигать игру на уровень Олимпиады.


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