Русский баскетбол с двумя кольцами изобрели в Омске

Главное отличие от классического баскетбола — два кольца, расположенные на разных уровнях. Это новшество снижает преимущество высоких игроков и добавляет интригу в игру, рассказал Sibnet.ru один из создателей игры, баскетбольный тренер Виталий Притыкин.

В спортивной игре русский баскетбол устанавливаются вторые баскетбольные кольца без горизонтальной пластины крепежного кронштейна с укороченной вдвое сеткой.

Суть изобретения — непредсказуемость результата каждого баскетбольного броска в одно или два кольца, который может изменяться от 0 до 8 очков.

Новый вид спортивной игры запатентован Омским государственным медицинским университетом. В планах у Виталия Притыкина, продвигать игру на уровень Олимпиады.