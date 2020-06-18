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Экс-помощник Трампа назвал Путина манипулятором

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Российский лидер Владимир Путин не считает серьезным противником своего американского коллегу Дональда Трампа и уверен, что может им легко манипулировать, заявил бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Болтон накануне выхода своей книги «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» дал серию интервью американским СМИ. По словам бывшего помощника по нацбезопасности, российский лидер посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире, в то время как Трампу «не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них».

Болтон назвал президента России «умным» и «жестким», способным очень хорошо «разыграть плохие карты на руках». «Я считаю, что Путин убежден, что он может сыграть его [Трампа] как на скрипке. Я думаю, что Путин — умный, жесткий. Он играет очень плохую руку очень хорошо. И я думаю, что он не видит [в действующем президенте США] серьезного противника», — сказал Болтон в интервью ABC News.

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Болтон добавил, что Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын стремятся встречаться с Трампом наедине, чтобы льстить ему и манипулировать президентом США.

Болтон покинул должность помощника президента осенью 2019 года. После этого он написал книгу «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», которая должна полностью выйти 23 июня.

Трамп обвинил Болтона в нарушении закона, так как, по его словам, экс-помощник раскрыл в мемуарах секретную информацию.





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Топ комментариев

serioga08

Цитата«Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном...

Alexander222

"...шоки для российской экономики... носят временный характер" - Сначала с другом с галер и при беспрекословной...

Иркут 69

Удар один. Неэффективное и безграмотное управление.

usacomp

Первым шоком для Российской экономики является Путин, следом Медведев и т.д.

Disobedient

Нет оправдания их миграционной политике и либерализму. Это преступление против коренного населения России.