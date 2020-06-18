Камеры засняли побег чиновника в Иркутске от СК

Чиновник мэрии Иркутска заподозрен в получении крупной взятки при проведении ремонта сетей, когда за ним пришли следователи, он попытался сбежать, но неудачно, сообщила СУ СК РФ по Иркутской области.

По версии следствия, начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда предложил гендиректору компании «Восход» помощь в выигрыше аукциона по капительному ремонту сетей водоснабжения на нескольких улицах. За услугу он запросил 200 тысяч рублей.

Когда за чиновником пришли следователи, он попытался скрыться. На опубликованных СК кадрах видно, как начальник мечется по коридору, а затем бежит по улице. Сам он не подтвердил факт, что пытался улизнуть.

Мужчину обвиняют по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы. Пока чиновник арестован на два месяца.