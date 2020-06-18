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Камеры засняли побег чиновника в Иркутске от СК

Источник:
Sibnet.ru
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Чиновник мэрии Иркутска заподозрен в получении крупной взятки при проведении ремонта сетей, когда за ним пришли следователи, он попытался сбежать, но неудачно, сообщила СУ СК РФ по Иркутской области.

По версии следствия, начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда предложил гендиректору компании «Восход» помощь в выигрыше аукциона по капительному ремонту сетей водоснабжения на нескольких улицах. За услугу он запросил 200 тысяч рублей.

Когда за чиновником пришли следователи, он попытался скрыться. На опубликованных СК кадрах видно, как начальник мечется по коридору, а затем бежит по улице. Сам он не подтвердил факт, что пытался улизнуть.

Мужчину обвиняют по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы. Пока чиновник арестован на два месяца.

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Топ комментариев

serioga08

Цитата«Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном...

Alexander222

"...шоки для российской экономики... носят временный характер" - Сначала с другом с галер и при беспрекословной...

Иркут 69

Удар один. Неэффективное и безграмотное управление.

usacomp

Первым шоком для Российской экономики является Путин, следом Медведев и т.д.

Disobedient

Нет оправдания их миграционной политике и либерализму. Это преступление против коренного населения России.