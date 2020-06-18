Озвучена дата обращения Путина по поводу Конституции

Президент России Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля, сообщили источники в органах высшей власти.

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня», — сказал один из источников «Интерфаксу».

Другой собеседник агентства уточнил, что «среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня — дни, непосредственно предшествующие дате голосования».

«Тему изменений в Основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня», — утверждают источники агентства.

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По данным источников, в преддверии голосования у главы государства запланированы важные совещания, посвященные поддержке граждан и бизнеса.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно будет проголосовать в электронной форме. С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ в ходе послания Федеральному собранию.