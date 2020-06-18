НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

NASA нашло возможный источник бензола на МКС

Источник:
ТАСС
288 0
Фото: © Предоставлено "СофтЛаб-НСК" 

Источником повышенной концентрации бензола, которую недавно зафиксировали на Международной космической станции (МКС), могут быть фильтры для очистки воздуха, сообщает NASA.

«Чтобы снизить концентрацию бензола на МКС, в "Узле-1" (Node 1, одно из названий модуля Unity) установят только угольные фильтры. Этими фильтрами заменят установку для очистки воздуха CHIPS в данном модуле», — приводит ТАСС сообщение.

По информации NASA, замена будет произведена в связи с опасениями, что со временем угольная составляющая фильтра CHIPS абсорбировала бензол, и из-за воздействия других веществ бензол может выделяться, способствуя повышению его концентрации.

#Космос
Твердые и мягкие: какими бывают НЛО?

Представитель ведомства Гэри Джордан в конце мая рассказал ТАСС, что «в течение последних нескольких недель аппаратура на борту фиксировала повышенную концентрацию бензола в атмосфере [станции]». Джордан тогда констатировал, что предельно допустимая норма не превышена, никакой угрозы для экипажа или оборудования орбитального комплекса нет. Он отмечал, что на борту МКС активировали системы очистки воздуха в связи с повышением концентрации бензола.

Непродолжительное вдыхание паров бензола не вызывает немедленного отравления. Если речь идет о большой концентрации, это может вызвать у человек тошноту, головокружение. В некоторых случаях возможно отравление.



Еще по теме
Россия испытала ионный двигатель
Ученые подсчитали количество разумных цивилизаций в Млечном Пути
SpaceX вывела на орбиту 58 спутников
Американцы заподозрили Рогозина в обиде на Илона Маска
смотреть все
Технологии #Космос #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Роскомнадзор вернул в Россию Telegram
•
Экс-помощник Трампа назвал Путина манипулятором
•
Власти отреагировали на разблокировку Telegram
•
Вакцину от COVID-19 вкололи добровольцам в России
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома
Сибирь 18.06.2020 20:33
Русский баскетбол с двумя кольцами изобрели в Омске
Сибирь 18.06.2020 18:55
Камеры засняли побег чиновника в Иркутске от СК
Сибирь 18.06.2020 17:35
Поезд споткнулся о камни, накиданные школьницами
Сибирь 18.06.2020 16:30
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
13902
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
7588
Подсчитаны потери ТРЦ в Новосибирске из-за коронавируса
2504
Молния за сутки убила двух жителей Новосибирской области
2419
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Роскомнадзор вернул в Россию Telegram
•
Экс-помощник Трампа назвал Путина манипулятором
•
Власти отреагировали на разблокировку Telegram
•
Вакцину от COVID-19 вкололи добровольцам в России
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Alexander222

"...шоки для российской экономики... носят временный характер" - Сначала с другом с галер и при беспрекословной...

serioga08

Цитата«Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном...

Иркут 69

Удар один. Неэффективное и безграмотное управление.

cre

ЦитатаПовышение налога затронет 1% россиян.Ради 99% россиян этот налог можно повысить не до 15%, а до...

usacomp

Первым шоком для Российской экономики является Путин, следом Медведев и т.д.