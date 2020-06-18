NASA нашло возможный источник бензола на МКС

Источником повышенной концентрации бензола, которую недавно зафиксировали на Международной космической станции (МКС), могут быть фильтры для очистки воздуха, сообщает NASA.

«Чтобы снизить концентрацию бензола на МКС, в "Узле-1" (Node 1, одно из названий модуля Unity) установят только угольные фильтры. Этими фильтрами заменят установку для очистки воздуха CHIPS в данном модуле», — приводит ТАСС сообщение.

По информации NASA, замена будет произведена в связи с опасениями, что со временем угольная составляющая фильтра CHIPS абсорбировала бензол, и из-за воздействия других веществ бензол может выделяться, способствуя повышению его концентрации.

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Представитель ведомства Гэри Джордан в конце мая рассказал ТАСС, что «в течение последних нескольких недель аппаратура на борту фиксировала повышенную концентрацию бензола в атмосфере [станции]». Джордан тогда констатировал, что предельно допустимая норма не превышена, никакой угрозы для экипажа или оборудования орбитального комплекса нет. Он отмечал, что на борту МКС активировали системы очистки воздуха в связи с повышением концентрации бензола.

Непродолжительное вдыхание паров бензола не вызывает немедленного отравления. Если речь идет о большой концентрации, это может вызвать у человек тошноту, головокружение. В некоторых случаях возможно отравление.