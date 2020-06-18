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Эксперт перечислил опасные способы экономить на авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Попытки сэкономить на топливе, охлаждающей жидкости, масле и запчастях не приведут ни к чему хорошему при эксплуатации автомобиля, рассказал эксперт Михаил Колодочкин.

«Основных способов сэкономить на топливе два: заливать 92-й вместо 95-го или выискивать АЗС с дешевыми ценниками», — отметил Колодочкин в статье для журнала «За рулем», и оба он не рекомендовал.

При покупке дешевого топлива есть риск приобретения некачественного продукты, а при заливке не того вида можно лишиться обслуживания у официального дилера, который обязательно возьмет пробу из бака.

Не стоить экономить и на замене охлаждающей жидкости. Компоненты антифриза со временем теряют эффективность: растет кислотность состава, падает антикоррозионная защита. Машину ждут перегрев, окисление металла, разрушение термостата, возникновение кавитации.

Эксперт предупредил, что не стоит забывать о гигиене кузова, так как несвоевременное удаление грязи с самого дорогого элемента конструкции ведет к микросколам и трещинам в лакокрасочном покрытии.

«Вот чего точно нельзя делать, так это приобретать запчасти noname-производителя по очень низкой цене. Цена такой "экономии" может стать трагической», — заявил Колодочкин о способе сэкономить на запчастях.

Дешевое масло, купленное из большой бочки, будет портиться быстрее, так как у него есть контакт с воздухом, предупредил специалист. По его мнению, более редкую замену масла «можно простить» лишь тем автовладельцам, которые за год не проезжают и тысячи километров.

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Это ваш сжиженный при новых ценах никому уже не нужен стал.)))

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"...шоки для российской экономики... носят временный характер" - Сначала с другом с галер и при беспрекословной...

Иркут 69

Удар один. Неэффективное и безграмотное управление.

serioga08

Цитата«Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном...

usacomp

Первым шоком для Российской экономики является Путин, следом Медведев и т.д.