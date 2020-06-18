НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Назарбаев заразился коронавирусом

Источник:
РИА Новости
172 0
Фото: http://en.kremlin.ru / CC BY 4.0

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

«К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — приводит РИА Новости словам пресс-секретаря первого президента Казахстана Айдос Укибай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДезинфекционный туннель до Путина показали на видео

Ранее стало известно, что коронавирусом также заразились спикер Мажилиса казахстанского парламента Нурлан Нигматулин и глава Минздрава Елжан Биртанов. После этого несколько министров и премьер Аскар Мамин приняли решение изолироваться.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 15,8 тысячи человек, из них более 9,9 тысячи выздоровели, 100 скончались. С недавних пор в республике ведут отдельную статистику по бессимптомным носителям SARS-CoV-2: их выявили более 6,8 тысячи.



   
Тема: Распространение коронавируса
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Опыт узников: как не свихнуться на самоизоляции
Иркутская область вышла на пик заболеваемости COVID-19
ФК «Ростов» ушел на карантин из-за коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19 #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Назарбаев заразился коронавирусом
•
Генпрокуратура перечислила самые коррумпированные регионы
•
Рост биржевых цен на бензин скажется на рознице
•
Трамп посчитал Финляндию частью России
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Иркутская область вышла на пик заболеваемости COVID-19
Сибирь 18.06.2020 13:50
Расшифрован геном жившего на Алтае неандертальца
Сибирь 18.06.2020 12:05
Байкал оказался на третьем месте в рейтинге экологического туризма
Сибирь 18.06.2020 10:34
Владелец «Зимней вишни» нажил в Испании имущества на €2 млн
Сибирь 18.06.2020 09:53
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
13836
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
7512
Аномальный холод взял курс на Сибирь
4687
Найден самый простой способ выключить рекламу на YouTube
2798
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Назарбаев заразился коронавирусом
•
Генпрокуратура перечислила самые коррумпированные регионы
•
Рост биржевых цен на бензин скажется на рознице
•
Трамп посчитал Финляндию частью России
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин написал статью о Второй мировой войне
36
Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике
31
Таксист расстрелял сотрудников ГИБДД в Москве
29
Президент России объяснил важность поправок в Конституцию
28
Жириновский предложил ввести в России зарплатный стандарт
22