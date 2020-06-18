Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

«К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — приводит РИА Новости словам пресс-секретаря первого президента Казахстана Айдос Укибай.

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Ранее стало известно, что коронавирусом также заразились спикер Мажилиса казахстанского парламента Нурлан Нигматулин и глава Минздрава Елжан Биртанов. После этого несколько министров и премьер Аскар Мамин приняли решение изолироваться.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 15,8 тысячи человек, из них более 9,9 тысячи выздоровели, 100 скончались. С недавних пор в республике ведут отдельную статистику по бессимптомным носителям SARS-CoV-2: их выявили более 6,8 тысячи.