НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минсельхоз порадовал прогнозом на урожай зерна

Источник:
«Российская газета»
167 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Производство зерна в России в этом году может составить 122,5 миллиона тонн, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, добавив, что предыдущая оценка составляла 120 миллионов тонн

«Несмотря на сложности, вызванные непростыми погодными условиями в ряде регионов Российской Федерации, а также распространением коронавируса, весенние полевые работы в целом проходят штатно. Некоторые субъекты уже приступили к уборке урожая», — приводит «Российская газета» слова министра.

Он уточнил, что пшеницы в этом сезоне удастся собрать до 75 миллионов тонн. Экспорт зерновых при сохранении необходимого объема переходящих остатков в новом сезоне может составить 45 миллионов тонн.

Дмитрий Патрушев отметил, что увеличение объемов производства продукции АПК и развитие экспорта было бы невозможно без системной работы по повышению урожайности. По зерну в прошлом году она увеличилась почти на 1,5 центнера с гектара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРост только начинается: что случилось с ценами на продукты

Глава Минсельхоза напомнил, что в этом году ведомство предприняло ряд мер для обеспечения продовольственной безопасности. В частности, вводились ограничения на экспорт зерна за пределы ЕАЭС с 1 апреля по 30 июня в размере 7 миллионов тонн. До конца сезона ЕЭК установила временный запрет на вывоз за пределы ЕАЭС отдельных видов товаров, в том числе — ржи, риса, соевых бобов и подсолнечника.

По предварительной оценке Минсельхоза, в этом сезоне Россия уже экспортировала 40,6 миллиона тонн зерна. Всего за сезон на мировой рынок будет поставлено 43 миллиона тонн на сумму порядка 8,5 миллиарда долларов.

В 2019 году урожай зерна в России составил 121,2 миллиона тонн. Рекордный урожай мы собрали в 2017 году — 135,5 миллиона тонн зерна.



Еще по теме
Раскрыт секрет полезного фастфуда
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов
Россияне стали закупать алкоголь в больших бутылках
смотреть все
Экономика #Продукты
КАРТИНА ДНЯ
•
Роскомнадзор вернул в Россию Telegram
•
Экс-помощник Трампа назвал Путина манипулятором
•
Власти отреагировали на разблокировку Telegram
•
Вакцину от COVID-19 вкололи добровольцам в России
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома
Сибирь 18.06.2020 20:33
Русский баскетбол с двумя кольцами изобрели в Омске
Сибирь 18.06.2020 18:55
Камеры засняли побег чиновника в Иркутске от СК
Сибирь 18.06.2020 17:35
Поезд споткнулся о камни, накиданные школьницами
Сибирь 18.06.2020 16:30
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
13902
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
7588
Подсчитаны потери ТРЦ в Новосибирске из-за коронавируса
2504
Молния за сутки убила двух жителей Новосибирской области
2419
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Роскомнадзор вернул в Россию Telegram
•
Экс-помощник Трампа назвал Путина манипулятором
•
Власти отреагировали на разблокировку Telegram
•
Вакцину от COVID-19 вкололи добровольцам в России
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин написал статью о Второй мировой войне
36
Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике
31
Таксист расстрелял сотрудников ГИБДД в Москве
29
Президент России объяснил важность поправок в Конституцию
28
Жириновский предложил ввести в России зарплатный стандарт
22