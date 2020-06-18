Минсельхоз порадовал прогнозом на урожай зерна

Производство зерна в России в этом году может составить 122,5 миллиона тонн, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, добавив, что предыдущая оценка составляла 120 миллионов тонн

«Несмотря на сложности, вызванные непростыми погодными условиями в ряде регионов Российской Федерации, а также распространением коронавируса, весенние полевые работы в целом проходят штатно. Некоторые субъекты уже приступили к уборке урожая», — приводит «Российская газета» слова министра.

Он уточнил, что пшеницы в этом сезоне удастся собрать до 75 миллионов тонн. Экспорт зерновых при сохранении необходимого объема переходящих остатков в новом сезоне может составить 45 миллионов тонн.

Дмитрий Патрушев отметил, что увеличение объемов производства продукции АПК и развитие экспорта было бы невозможно без системной работы по повышению урожайности. По зерну в прошлом году она увеличилась почти на 1,5 центнера с гектара.

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Глава Минсельхоза напомнил, что в этом году ведомство предприняло ряд мер для обеспечения продовольственной безопасности. В частности, вводились ограничения на экспорт зерна за пределы ЕАЭС с 1 апреля по 30 июня в размере 7 миллионов тонн. До конца сезона ЕЭК установила временный запрет на вывоз за пределы ЕАЭС отдельных видов товаров, в том числе — ржи, риса, соевых бобов и подсолнечника.

По предварительной оценке Минсельхоза, в этом сезоне Россия уже экспортировала 40,6 миллиона тонн зерна. Всего за сезон на мировой рынок будет поставлено 43 миллиона тонн на сумму порядка 8,5 миллиарда долларов.

В 2019 году урожай зерна в России составил 121,2 миллиона тонн. Рекордный урожай мы собрали в 2017 году — 135,5 миллиона тонн зерна.