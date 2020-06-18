Рост биржевых цен на бензин скажется на рознице

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический максимум. Следует ожидать, что розничные цены тоже пойдут вверх, предупредил глава Независимого топливного союза.

Цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за 17 июня. Это исторический максимум — в мае 2018 цена АИ-95 поднималась до 56,08 тысячи рублей за тонну.

«Это действительно абсолютный максимум. <…> Трансляцию в розницу следует ожидать, АЗС дальше не могут работать в таких условиях», — цитирует РБК президента Независимого топливного союза Павла Баженова.

По словам гендиректора «Аналитики товарных рынков» Михаила Турукалова, причина роста — острая нехватка АИ-95 в мелком опте, и независимые АЗС работают на пределе. Однако роста цен на заправках ожидать не следует.