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Иркутская область вышла на пик заболеваемости COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минздрав Новосибирской области

Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области сохранит тяжелый характер в ближайшие пару недель, регион находится на пике заболеваемости COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Голенецкая.

«Рост заболеваемости не прекращается. По сути, мы сейчас находимся на пике инфекции. После снятия ограничений уровень заражений повысился существенно. Поэтому ждать быстрой стабилизации ситуации не приходится, это будет происходить постепенно. Нам нужно готовиться, что у нас будут сложными не одна и не две недели», — сказала Голенецкая на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания области.

По данным иркутского оперштаба на 18 июня, число заразившихся коронавирусом выросло до 5044 человек, прибавив за сутки 164 пациента. 166 человек за последние сутки выздоровели, четверо скончались.

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