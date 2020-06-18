Эксперты предупредили о рисках при подключении умных гаджетов

Роскачество рекомендовало для защиты информации на домашнем компьютере не подключать к одной сети Wi-Fi умные устройства и ПК, а также не обсуждать конфиденциальные темы в комнате, где установлена «умная колонка»

«Если вы обдумываете приобретение умных устройств или даже целой экосистемы, освойте основные требования безопасности, перечисленные специалистами Центра цифровой экспертизы Роскачества, и взвесьте все "за" и "против"», — сказал отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Для защиты сети Wi-Fi эксперты рекомендуют использовать маршрутизатор VPN (Virtual Private Network, «виртуальная частная сеть») или защитное приложение с аналогичным функционалом. При этом они не рекомендуют подключаться к общедоступным незащищенным сетям Wi-Fi.

В идеале — лучше использовать более одного маршрутизатора, чтобы ваши устройства IoT находились в сети, отличной от сети вашего основного ПК. Это защитит информацию на вашем ПК в случае, если ваши IoT-устройства будут скомпрометированы.

##Умный дом Язык умного дома: как общается электроника

Специалисты также советуют использовать двухфакторную аутентификацию (2FA) и надежные пароли. Многие умные устройства поставляются с паролями по умолчанию, что упрощает их взлом, так как все заводские коды слиты в сеть. «Обязательно настройте вручную (как правило, через приложение) умное устройство сразу после покупки и измените имена пользователей и пароли, которые установлены по умолчанию», — отметили эксперты.

Следует также тщательно анализировать запросы приложений, в том числе связанных с умными устройствами, на доступ к личной информации (местоположению, фотографиям, камере, адресной книге) и не забывать регулярно обновлять программные приложения всех устройств, указывают эксперты.

При использовании «умной колонки» специалисты советуют отказаться от отключения «персонализированных результатов поиска» и обмена с производителем записями, которые используются для улучшения обслуживания. Кроме того, эксперты рекомендуют не обсуждать конфиденциальные темы в присутствии «умной колонки», а также отключать устройства, когда они не используются.