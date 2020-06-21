Фильм дня: «Кто подставил кролика Роджера»

Фильм «Кто подставил кролика Роджера?», снятый режиссерским дуэтом Роберта Земекиса и Ричарда Уильямса, стал отправной точкой для развития новой анимации в Америке.

США, 1988 год, режиссеры Роберт Земекис и Ричард Уильямс, 6+

В ролях: Боб Хоскинс, Кристофер Ллойд, Джоанна Кэссиди

Мировая премьера фильма «Кто подставил кролика Роджера» состоялась 21 июня 1988 года. Особенность комедийного детектива в совмещении рисованной мультипликации и игры живых актёров.

Действие фильма происходит в 1947 году в вымышленном Лос-Анджелесе, где мультяшки реальны как люди и проживают в районе Мультаун. Один из таких мультяшек — кролик Роджер, и его подозревают в убийстве. Расследовать запутанное дело берется детектив Эдди Валиант. Так человек и мультяшка оказываются впутаны в криминальную историю.

Фильм «Кто подставил кролика Роджера» стал знаковым для анимационной американской индустрии. После 60-х годов мультипликация деградировала до низкобюджетных телевизионных анимационных сериалов. Никто, даже Walt Disney Company, не видел перспектив в полнометражных мультфильмах. Успех «Кролика Роджера» показал обратное.

Уже после выхода фильма Disney снял такие мультфильмы как «Русалочка», «Аладдин», «Король Лев», «Красавица и чудовище», имевшие колоссальный успех.

Факты о фильме:

Впервые персонажи от нескольких анимационных студий появляются на экране одновременно в одном фильме. Так, в кадре встретились Багз Банни и Микки Маус, Даффи Дак и Дональд Дак.

Сцены, сыгранные живыми актёрами, режиссировал Роберт Земекис, а мультипликационный материал был режиссирован Ричардом Уильямсом, они снимали свои части на разных киностудиях.