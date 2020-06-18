Расшифрован геном жившего на Алтае неандертальца

Ученые секвенировали полный геном неандертальца, жившего 80 тысяч лет назад в Чагырской пещере на Алтае, сообщила пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН.

Для исследования выбрали фалангу, в которой, как оказалось, очень хорошо сохранился генетический материал. Каждый участок был прочтен 27 раз, что позволило получить достоверные результаты.

Исследователи выяснили, что чагырский неандерталец генетически ближе к европейским популяциям, чем к неандертальцам, жившим ранее в Денисовой пещере, расположенной в 100 километрах от Чагырской.

Предположительно, чагырская популяция пришла на Алтай из европейской части материка около 80 тысяч лет назад. Она насчитывала менее 60 представителей и держалась очень изолированно, чего нельзя сказать, например, о денисовцах, а также о древних людях современного физического облика (Homo sapiens), которые жили большими группами.

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«Проведенные генетические исследования подтвердили наши археологические данные о том, что "чагырские" неандертальцы пришли из Центральной, Восточной Европы и Кавказа и принесли с собой специфическую микокскую традицию изготовления каменных орудий», — отметила руководитель археологических раскопок в Чагырской пещере Ксения Колобова.

«Чагырские» неандертальцы на 30 тысяч лет «разминулись» с представителями первой, более древней миграционной волны этого вида. А денисовцы контактировали с обеими. У девочки, чьи родители, как было установлено в 2018 году, относились к разным подвидам древних людей (отец — денисовец, мать — неандерталка), материнская линия относится именно к «чагырской» популяции, в отцовской же линии оставили след первые неандертальцы.

На Алтае стоянки неандертальцев найдены в пещерах имени А.П. Окладникова, Страшной и Чагырской, а также Денисовой, где обитал еще одним подвид древних людей — денисовец.