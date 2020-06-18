НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Дуров призвал покончить с монополией Apple и Google

Источник:
Sibnet.ru
54 0
Фото: TechCrunch / CC BY 2.0

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов и предложил устанавливать приложения через альтернативные магазины приложений.

«Apple и Google взимают безумный 30%-ный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру. Как результат — пользователи платят больше, стартапы и целые отрасли уничтожаются или не появляются вовсе. Регуляторы игнорируют эту абсурдную ситуацию в течение 10 лет», — написал Дуров в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак отключить рекламу в смартфонах Xiaomi

Он предложил пользователям не поощрять «злоупотребления Apple монопольным положением на рынке», а устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины. «Просто повторите то, как приложения устанавливаются на компьютер», — предложил Дуров.

Еврокомиссия (ЕК) завела уголовное дело в отношении Apple. Компанию заподозрили в том, что ее действия в части интеграции платежной системы Apple Pay нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза. В частности, речь идет о том, что использовать модуль NFC для проведения бесконтактных платежей на смартфонах iPhone может только Apple Pay.





Еще по теме
Перечислены самые распространенные компьютерные вирусы
Банки призвали отложить введение отечественного софта
Данные приложений знакомств «слили» в Сеть
Windows 10 «сломала» Google Chrome
смотреть все
Технологии #Софт #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Указ о дате голосования по Конституции оспорили в суде
•
Трамп посчитал Финляндию частью России
•
Власти вернулись к идее налога для богатых
•
Дуров призвал покончить с монополией Apple и Google
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Байкал оказался на третьем месте в рейтинге экологического туризма
Сибирь 18.06.2020 10:34
Владелец «Зимней вишни» нажил в Испании имущества на €2 млн
Сибирь 18.06.2020 09:53
Омский ФК «Иртыш» попал в национальную лигу
Сибирь 17.06.2020 22:10
Кузбасские власти через неделю отреагировали на давку в электричке
Сибирь 17.06.2020 16:46
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
13799
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
7457
Аномальный холод взял курс на Сибирь
4641
Россиянам выдадут социальную помощь без справок
3122
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Указ о дате голосования по Конституции оспорили в суде
•
Трамп посчитал Финляндию частью России
•
Власти вернулись к идее налога для богатых
•
Дуров призвал покончить с монополией Apple и Google
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Очаков

Это ваш сжиженный при новых ценах никому уже не нужен стал.)))

Alexander222

"...шоки для российской экономики... носят временный характер" - Сначала с другом с галер и при беспрекословной...

serioga08

Цитата«Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном...

NEXT warrior

Ну так хотели из Европы газ покупать так пусть покупают.Теоретически подобный ход может протрезвить некоторых...

Иркут 69

Удар один. Неэффективное и безграмотное управление.