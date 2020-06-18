Дуров призвал покончить с монополией Apple и Google

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов и предложил устанавливать приложения через альтернативные магазины приложений.

«Apple и Google взимают безумный 30%-ный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру. Как результат — пользователи платят больше, стартапы и целые отрасли уничтожаются или не появляются вовсе. Регуляторы игнорируют эту абсурдную ситуацию в течение 10 лет», — написал Дуров в Twitter.

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Он предложил пользователям не поощрять «злоупотребления Apple монопольным положением на рынке», а устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины. «Просто повторите то, как приложения устанавливаются на компьютер», — предложил Дуров.

Еврокомиссия (ЕК) завела уголовное дело в отношении Apple. Компанию заподозрили в том, что ее действия в части интеграции платежной системы Apple Pay нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза. В частности, речь идет о том, что использовать модуль NFC для проведения бесконтактных платежей на смартфонах iPhone может только Apple Pay.